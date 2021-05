AstraZeneca, Gb offre alternativa agli under 40 (Di venerdì 7 maggio 2021) Vaccino AstraZeneca e rischio trombosi rare, in Gran Bretagna sarà offerta un’alternativa al prodotto messo a punto dall’Università di Oxford per le persone che hanno meno di 40 anni, ove disponibile. La decisione segue le raccomandazioni della Joint Committee on Vaccination and Immunisation sui rischi di trombosi, precisando che questo non deve rallentare la campagna vaccinale. Alle persone di età compresa tra i 30 e i 39 anni verrà quindi offerta in Gran Bretagna la possibilità di vaccinarsi con Pfizer/BioNTech o Nih/Moderna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) Vaccinoe rischio trombosi rare, in Gran Bretagna sarà offerta un’al prodotto messo a punto dall’Università di Oxford per le persone che hanno meno di 40 anni, ove disponibile. La decisione segue le raccomandazioni della Joint Committee on Vaccination and Immunisation sui rischi di trombosi, precisando che questo non deve rallentare la campagna vaccinale. Alle persone di età compresa tra i 30 e i 39 anni verrà quindi offerta in Gran Bretagna la possibilità di vaccinarsi con Pfizer/BioNTech o Nih/Moderna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

