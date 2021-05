Ascolti tv | “Un Passo dal Cielo” registra oltre 4 milioni

(Di venerdì 7 maggio 2021) La serie continua a convincere Nella serata di giovedì 6 maggio, ancora una volta, si aggiudica la serata per, la fiction di Rai Uno “Undal”. La serie, priva della concorrenza dell’Isola dei Famosi hato 4.860.000 spettatori pari al 21.8%. Su Canale 5, al posto del reality, “Felicissima Sera – Il Meglio Di” non vai 2.095.000 spettatori pari all’11% di share. Su Rai2, non riesce a risalire negli, Anni 20 che ha interessato 422.000 spettatori pari all’1.7% di share. Su Italia 1 Gli Album di Freedom ha intrattenuto 781.000 spettatori con il 4% (anteprima di 20 minuti: 865.000 – 3.3%). Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1.526.000 spettatori pari ad uno share del 6.3% (presentazione di 7 minuti: 793.000 – 3.1%). Su ...

361_magazine : Gli ascolti di ieri sera #Unpassodalcielo bene - infoitcultura : Ascolti ieri, 6 maggio: Un passo dal cielo, Il meglio di Felicissima sera - davidemaggio : #AscoltiTV | Giovedì 6 Maggio 2021· Un Passo dal Cielo (21.8%) doppia il meglio di Pio e Amedeo (11%). Cresce Amo… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 6 maggio 2021: la fiction con Daniele Liotti fa più del doppio di Pio e Amedeo in replica. Un passo dal… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 6 maggio 2021: la fiction con Daniele Liotti fa più del doppio di Pio e Amedeo in replica. Un passo dal… -

Clamoroso flop per la puntata speciale di Felicissima Sera. Risale e trionfa la fiction di Rai1 con Daniele Liotti. Ottimi risultati per Amore Criminale ...Tv giovedì 6 maggio 2021: dati didi ieri in prima serata Ieri sera, 6 maggio 2021 ,... Ieri sera su Rai la fiction Undal cielo 6 - Il confine ha intrattenuto .000 spettatori con ...Clamoroso flop per la puntata speciale di Felicissima Sera. Risale e trionfa la fiction di Rai1 con Daniele Liotti. Ottimi risultati per Amore Criminale ...