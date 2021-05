Ascolti tv giovedì 6 maggio: Un passo dal cielo 6, Felicissima sera il meglio di, Piazzapulita (Di venerdì 7 maggio 2021) Ascolti tv giovedì 6 maggio 2021: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 6 maggio 2021? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Un passo dal cielo 6. Su Canale 5 il meglio di Felicissima sera, lo show di Pio e Amedeo. Su Rai 2 Anni 20. Su Italia 1 Freedom, oltre il confine. Su Rai 3 Amore criminale. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv giovedì 6 maggio 2021? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 6 maggio 2021, prima ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 maggio 2021)tv2021: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri2021? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Undal6. Su Canale 5 ildi, lo show di Pio e Amedeo. Su Rai 2 Anni 20. Su Italia 1 Freedom, oltre il confine. Su Rai 3 Amore criminale. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su La7. Ma chi ha totalizzato iritv2021? Di seguito tutti i dati.tv 62021, prima ...

Advertising

MioWid : RT @domenicosaretto: #6maggio #Giovedì #Pasqua2021 #TwittoVangelo. A me pare che qui Gesù parli a noi suoi discepoli —senza nominarlo— dell… - anna74masia : @IsolaDeiFamosi da Dilei ' com'è noto, la puntata dell isola dei famosi non andrà in onda giovedì 6 maggio bensì ve… - FilomenaGallo55 : RT @domenicosaretto: #6maggio #Giovedì #Pasqua2021 #TwittoVangelo. A me pare che qui Gesù parli a noi suoi discepoli —senza nominarlo— dell… - VBscaterinarc : RT @domenicosaretto: #6maggio #Giovedì #Pasqua2021 #TwittoVangelo. A me pare che qui Gesù parli a noi suoi discepoli —senza nominarlo— dell… - scaporrelli : RT @domenicosaretto: #6maggio #Giovedì #Pasqua2021 #TwittoVangelo. A me pare che qui Gesù parli a noi suoi discepoli —senza nominarlo— dell… -