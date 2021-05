Ascolti tv 6 maggio digital e pay: Europa League giù causa Roma, 124mila per Berrettini da Madrid. Male la tre big di Mediaset? Le Altre di Cologno oltre il 9% (Di venerdì 7 maggio 2021) Ascolti Tv native digitali free, gruppi: Altre Rai 6,25% nell’intera giornata e 6,43% in prima serata; Altre Mediaset 8,24% e 9,14% Il calcio dell’Europa League in evidenza – giovedì 6 maggio – in una serata in cui Un passo dal Cielo su Rai1 si confrontava con una replica del programma di Pio e Amedeo su Canale5. Cominciamo dall’emissione in chiaro. Diretta Gol di Europa League su Tv8, con Roma-Manchester United (a qualificazione praticamente già decisa dopo il 6 a 2 degli inglesi dell’andata) e Arsenal-Villareal (lo zero a zero del ritorno ha promosso alla finale gli spagnoli) in versione Diretta Gol, hanno prodotto ‘solo’ 1,251 milioni di spettatori e 4,9% in chiaro. Su Sky il complesso dell’offerta ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 7 maggio 2021)Tv nativei free, gruppi:Rai 6,25% nell’intera giornata e 6,43% in prima serata;8,24% e 9,14% Il calcio dell’in evidenza – giovedì 6– in una serata in cui Un passo dal Cielo su Rai1 si confrontava con una replica del programma di Pio e Amedeo su Canale5. Cominciamo dall’emissione in chiaro. Diretta Gol disu Tv8, con-Manchester United (a qualificazione praticamente già decisa dopo il 6 a 2 degli inglesi dell’andata) e Arsenal-Villareal (lo zero a zero del ritorno ha promosso alla finale gli spagnoli) in versione Diretta Gol, hanno prodotto ‘solo’ 1,251 milioni di spettatori e 4,9% in chiaro. Su Sky il complesso dell’offerta ...

