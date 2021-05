Arsenal | Keown attacca Arteta | “Emery lo ha surclassato”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ancora una volta l’non riesce a diventare grande in Europa. Nemmeno una semifinale comunque abbordabile contro il Villareal ha permesso addi affondare il coltello per regalare un primo titolo europeo ad una squadra che lo sogna da decenni. I Gunners non si sono dimostrati all’altezza buttando numerose occasioni e non dimostrando il loro vero valore. Ma più che l’eliminazione dalla semifinale di Europea League, i problemi sono legati alla Premier league. La formazione diinfatti è già sicura di non partecipare alla Champions. L’Europa League invece potrebbe essere raggiunta solo in caso di filotto di vittorie consecutive. Ma una cosa è sicura: la dirigenza sta già pensando di sostituirlo per avviare una nuovo ciclo, l’ennesimo dopo l’addio di Wenger., Martin...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal Keown

Periodico Daily - Notizie

... proprio il manager che lo spagnolo ha rimpiazzato all'. Che in ogni caso è chiamato a una ... la piazza e i tifosi non vedono l'ora e anche qualche ex di prestigio come Martinnon ha usato ...... proprio il manager che lo spagnolo ha rimpiazzato all'. Che in ogni caso è chiamato a una ... la piazza e i tifosi non vedono l'ora e anche qualche ex di prestigio come Martinnon ha usato ...Blog Calciomercato.com: Le prove certe le abbiamo da anni, semmai l'ennesima impresa messa a segno ieri sera all'Emirates da Unai Emery supporta fortissimamente il suo ...Ancora una volta l’Arsenal non riesce a diventare grande in Europa. Nemmeno una semifinale comunque abbordabile contro il Villareal ha permesso ad Arteta di affondare il coltello per regalare un primo ...