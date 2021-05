Arrestato a Ventimiglia un ladro per furto e resistenza

(Di venerdì 7 maggio 2021) beccato ancora con la refurtiva dopo averla rubata in un auto. La Polizia di Stato di, nei giorni scorsi, è intervenuta nei pressi del polo scolastico di via Roma, bloccando un migrante che si era impossessato di una borsa prelevata da una autovettura in sosta.

Ventimiglia. Un migrante che aveva appena rubato una borsa all'interno di un'auto a Ventimiglia è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato, intervenuta nei giorni scorsi, nei pressi del polo scolastico di via Roma. Accompagnato negli uffici del Commissariato, il criminale è risultato irregolare in Italia, senza una dimora stabile e con precedenti di Polizia, in particolare per reati predatori.