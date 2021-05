(Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn)-senza gravi conseguenze nelditre, tutte condotte da giovani (due ragazze ed un ragazzo). Per fortuna nessuno dei coinvolti ha avuto bisogno del trasporto in ospedale:e traffico paralizzato, su un’arteria sempre molto frequentata, ancora di più in queste ore della giornata. Sul posto è intervenuto il 118 di Airolaper medicalizzare sul posto una delle due ragazze. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Arpaia, #Incidente in pieno centro: coinvolte tre auto, solo tanto spavento (FOTO) ** -

Ultime Notizie dalla rete : Arpaia incidente

anteprima24.it

L'è avvenuto in via Paolo VI, nel capoluogo campano: la ragazza originaria disi trovava a bordo di un un fuoristrada, uscito fuori strada. Secondo quanto riportato dai media locali, ...Si tratta dell'ultimo terribilein cui coinvolto un giovanissimo. Una tragedia che ... L., queste le iniziali della ragazza originaria disi trovava a bordo di un'automobile, un ...35 positivi, scuole chiuse ad Arpaia. Stamattina ho provveduto ad emanare ordinanza sindacale di chiusura scuole in ...Ieri sera, sulla statale 7 Appia, nel territorio di Airola e Arpaia, per cause in corso di accertamento una Renault ...