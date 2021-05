Arcivescovo ospite alla Giornata Mondiale della Croce Rossa (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli, 7 maggio 2021. La Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita l’8 maggio in occasione dell’anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant, padre dell’umanitarismo moderno, quest’anno celebrerà l’impegno e lo sforzo dei volontari inarrestabili della Croce Rossa Italiana, in prima linea nella lotta alla pandemia e in tutte le altre attività che hanno continuato a portare avanti, senza sosta. Anche il Comitato di Napoli, presieduto da Paolo Monorchio, si appresta a celebrare la Giornata con un ospite d’onore: l’Arcivescovo Metropolita di Napoli S.E. Don Mimmo Battaglia. Sua Eccellenza ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli, 7 maggio 2021. Lae Mezzaluna, istituita l’8 maggio in occasione dell’anniversarionascita del suo fondatore Henry Dunant, padre dell’umanitarismo moderno, quest’anno celebrerà l’impegno e lo sforzo dei volontari inarrestabiliItaliana, in prima linea nella lottapandemia e in tutte le altre attività che hanno continuato a portare avanti, senza sosta. Anche il Comitato di Napoli, presieduto da Paolo Monorchio, si appresta a celebrare lacon und’onore: l’Metropolita di Napoli S.E. Don Mimmo Battaglia. Sua Eccellenza ...

