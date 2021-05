Apple investe 410 milioni di dollari nel suo fornitore USA di LiDAR e FaceIDHDblog it

Advertising

HDblog : Apple investe 410 milioni di dollari nel suo fornitore USA di LiDAR e FaceID - infoitscienza : Apple investe 410 milioni di dollari nella II-VI - EusebioLogoluso : RT @iPhone_Italia: Apple investe 410 milioni di dollari nel fornitore II-VI - CaselliLorenzo : RT @iPhone_Italia: Apple investe 410 milioni di dollari nel fornitore II-VI - iPhone_Italia : Apple investe 410 milioni di dollari nel fornitore II-VI -

Ultime Notizie dalla rete : Apple investe

HDblog

... questo va detto, però la furia edilizia devastatrice che periodicamentela città e ha ... e soprattutto quello del tycoon dell'editoria Jimmy Lai, che attraverso il suo giornaleDaily ...C'è però ancora da lavorare soprattutto per quanto riguarda la sicurezza e la privacy, che poi sono le due facce della medaglia su cuisi impegna egrandi risorse in termini di ricerca ...Apple ha annunciato di aver destinato alla II-VI - produttore leader per quanto riguarda la tecnologia ottica che realizza alcuni componenti fondamentali di iPhone e iPad - un premio totale da 410 mil ...Apple rafforza la privacy contro il tracciamento delle app: come hanno reagito gli utenti dopo il cambio della politica sulla riservatezza.