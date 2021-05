Anzio | De Angelis | ‘Entro fine anno provvedimenti per la realizzazione del nuovo Porto’

(Di venerdì 7 maggio 2021) “Entro ladell’, sull’agenda dell’azione di governo, ci sartutti ipropedeutici alladelPorto turistico della Città died al conseguente rilancio economico ed occupazionale del nostro territorio”. Lo ha affermato il Sindaco di, Candido De, in riferimento al rilancio della Capo d’Spa ed ai recenti pronunciamenti della Corte di Appello rispetto alla natura pubblica del Porto. “Sono stati due anni di intenso lavoro, – prosegue il Sindaco De– per superare le gestioni nebulose del passato e l’estromissione della Città didal suo Porto, finalmente tornato ai cittadini, grazie alla totale dedizione di ...

Il Comune diverso il dragaggio del porto " fai da te ". Il Comune acquisterà entro la fine dell'anno una ...navigazione e di tutti gli operatori del mare - spiega il Sindaco Candido De- ...Lo ha affermato il Sindaco di, Candido De, in riferimento alla conferma del finanziamento di 507.280,00 euro, nell'ambito del progetto del FLAG Lazio Mare Centro, che prevede l'...De Angelis: "Evase cento pratiche nei soli giorni di martedì e mercoledì di questa settimana. Stiamo lavorando per aprire un Ufficio a Lavinio" ..."Sono circa cento le pratiche per le carte di identità, espletate dall'Ufficio Anagrafe, nelle sole giornate di martedì e mercoledì di questa settimana.