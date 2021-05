Anziano trovato morto in casa a Pavia dopo tre mesi. Nessuno andava a trovarlo a causa del Covid (Di venerdì 7 maggio 2021) Un pensionato di 71 anni, residente in un appartamento delle case popolari di piazzale Crosione a Pavia, stato ritrovato morto in casa: il decesso, secondo quanto emerso dai primi accertamenti medico -... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 7 maggio 2021) Un pensionato di 71 anni, residente in un appartamento delle case popolari di piazzale Crosione a, stato riin: il decesso, secondo quanto emerso dai primi accertamenti medico -...

