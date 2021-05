Antonella Elia | cosa sta accadendo con Pietro Delle Piane | la rivelazione della showgirl

(Di venerdì 7 maggio 2021) In un’intervista a Diva e Donna,ha rivelatostacon: l’attuale situazione tra loro. La loro relazione è sempre stata oggetto di dubbi e discussioni, anche se quando lei partecipò al GF Vip 4 entrambi riuscirono a dimostrare a tutti quanto fosse solido il loro legame.L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Sabrina86372862 : RT @drinkthiscola: NON ANTONELLA ELIA CHE INCONSAPEVOLMENTE SCATENA UN OVERPARTY ALLA FAMIGLIA DI PIER COME SE GIÀ NE FACESSIMO POCHI #prel… - accardi_silvia : RT @BenedettoC8: Nell’attesa di #salottosalemi vi dico che con il palo preso da Antonella Elia ho potuto capire cosa si prova a prendere i… - teresadallanto1 : RT @Tara12377921: Mi sento male che Antonella Elia si sarà trovata i dm intasati e poi stava con la enardu. #salottosalemi - kettyperna : RT @BenedettoC8: Nell’attesa di #salottosalemi vi dico che con il palo preso da Antonella Elia ho potuto capire cosa si prova a prendere i… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia

La 57enne sembra avere cambiato drasticamente idea sul suo rapporto a due con l'attore. La relazione che legae Pietro Delle Piane piuttosto ...ha spiazzato tutti con l'annuncio del ritorno di fiamma con Pietro Delle Pian e. La showgirl lo scorso anno aveva lasciato l'attore dopo aver partecipato con lui a 'Temptation Island ...In un'intervista a Diva e Donna, Antonella Elia ha rivelato cosa sta accadendo con Pietro Delle Piane: l'attuale situazione tra loro.Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! In questa puntata personaggi famosi per ...