Antonella Boralevi | dopo la con Bassetti | Dagospia lancia la bomba “Si dice che da giovane…”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Qualche giorno fa in diretta su Zona Bianca il programma che va in onda su Rai 3 è avvenuta una rissa epocale tra Matteo. Purtroppo sembra che non sia la prima volta per Massimo, visto che anche in passato ha litigato pesantemente con altri personaggi del mondo dello spettacolo, uno tra tutti Simona Ventura. Zona Bianca, lite epocale tra MatteoQuesta volta però la lite conè finita nel peggiore dei modi, tanto che il virologo ad un certo punto avrebbe mandato a quel paese la giornalista. Sarebbero volate parole molto pesanti e nello specifico l’infettivologo avrebbe accusato di essere ignorante, ovviamente sul tema covid. Di questa lite se è ...

Advertising

reginafiordelis : Forse meno tv lo aiuterebbe a dedicare più tempo agli ammalati,giusto? - RotaLello : @NicolaPorro Antonella Boralevi, pseudonimo di Antonella Mannocci Galeotti , Esperta di linguaggio, scrittrice ecc.… - La7tv : #coffeebreak Il dibattito tra la scrittrice Antonella Boralevi e la deputata di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli - La7tv : #coffeebreak La scrittrice Antonella Boralevi sulla autoproduzione dei vaccini anticovid: 'Nella guerra si fanno op… - amperrino : Bassetti infuriato con Antonella Boralevi: 'Ma vai aff...' -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Boralevi

Qualche giorno fa in diretta su Zona Bianca il programma che va in onda su Rai 3 è avvenuta una rissa epocale tra Matteo Bassetti e. Purtroppo sembra che non sia la prima volta per Massimo Bassetti , visto che anche in passato ha litigato pesantemente con altri personaggi del mondo dello spettacolo, uno tra ...Qui sopra il video della discussione frae Bassetti (dal canale Youtube "Newsbox") Scintille in tv trae Matteo Bassetti. I due sono ospiti di Zona Bianca , in onda su Rete4. La scrittrice sta discutendo con un'altra ospite della trasmissione, Daniela Santanché. L'argomento di ...Qualche giorno fa in diretta su Zona Bianca il programma che va in onda su Rai 3 è avvenuta una rissa epocale tra Matteo Bassetti e Antonella Boralevi. Purtroppo sembra che non sia la prima ...Qui sopra il video della discussione fra Boralevi e Bassetti (dal canale Youtube “Newsbox”) Scintille in tv tra Antonella Boralevi e Matteo Bassetti. I due sono ospiti di Zona ...