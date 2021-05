Anticipazioni Isola dei Famosi 2021 | perché Ubaldo ha lasciato il gioco | chi sono i naufraghi al televoto | cosa vedremo venerdì 7 maggio

(Di venerdì 7 maggio 2021) Manca sempre meno alla quindicesima puntata del reality L’dei, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. L’avventura deiin Honduras procede, tra nuovi eliminati, polemiche, amicizie che iniziano a vacillare. Masuccederà questa sera? Chi verrà eliminato? Alla conduzione Ilary Blasi, con lei i tre opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. In collegamento dall’Honduras, invece, per farci entrare nel vivo del, l’inviato speciale Massimiliano Rosolino che ha il compito di coordinare le prove.dei: chial? Sarebbero dovuti essere quattro i ...

Advertising

CorriereCitta : Anticipazioni Isola dei Famosi 2021: perché Ubaldo ha lasciato il gioco, chi sono i naufraghi al televoto, cosa ved… - katiadiluna16 : Puntata di giovedì dell' #isola posticipare ecco per quale motivo #isoladefamosi #isoladefamosi2021 #gossip… - infoitcultura : L’Isola dei Famosi anticipazioni, Ubaldo Lanzo si ritira: ecco perchè - dave7664238245 : E come al solito......anticipazioni TOP e daytime FLOP #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Isola

Amore Criminale ,di stasera: la storia di Rosa Landi Stasera andrà in onda il terzo ... come Un passo dal cielo 6 (4.747.000 spettatori) e L'dei famosi (2.871.000) che ha però ora ...Coronavirus, Sardegna in zona gialla? Più probabile la conferma dell'arancionedal ministero La Sardegna si appresta a trascorrere la seconda settimana di fila in ...i dati nell', ...Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! In questa puntata personaggi famosi per ...Il cromatologo si sarebbe ritirato dal gioco e starebbe già tornando in Italia: le prime indiscrezioni sui motivi dell'abbandono ...