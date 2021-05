Anticipazioni Amici 20, gli eliminati della semifinale: decisi i quattro finalisti (Di venerdì 7 maggio 2021) Mancano pochi giorni alla finale e intanto in rete sono emerse le Anticipazioni tv relative alla semifinale di Amici 20, che registrano inaspettatamente più di un’eliminazione. Le stesse svelano che si parte con i cantanti e al termine della prima manche di gioco viene decretato colui il quale darà il via alla gara a sfide dirette per un posto in finale. A raggiungerla, alla fine, secondo i voti dei 3 giudici fissi al serale Stefano De Martino, Stash e Emanuele Filiberto di Savoia, sono 4, dopo che uno dei favoriti dal pubblico, Deddy, finisce a rischio eliminazione. Tutto questo e molto altro ancora vi snoccioliamo nel nostro articolo. Amici 20, la semifinale parte dal canto Le Anticipazioni tv della semifinale di ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 7 maggio 2021) Mancano pochi giorni alla finale e intanto in rete sono emerse letv relative alladi20, che registrano inaspettatamente più di un’eliminazione. Le stesse svelano che si parte con i cantanti e al termineprima manche di gioco viene decretato colui il quale darà il via alla gara a sfide dirette per un posto in finale. A raggiungerla, alla fine, secondo i voti dei 3 giudici fissi al serale Stefano De Martino, Stash e Emanuele Filiberto di Savoia, sono 4, dopo che uno dei favoriti dal pubblico, Deddy, finisce a rischio eliminazione. Tutto questo e molto altro ancora vi snoccioliamo nel nostro articolo.20, laparte dal canto Letvdi ...

