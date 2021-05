Anticipare l’uso dei farmaci antivirali per il Covid-19

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 7 maggio 2021) Garantirebbe inferiore progressione dell’infezione, maggior recupero, minori ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva Roma, 7 maggio 2021 – È stato appurato che l’utilizzo deglisia più efficace se effettuato sin dalle prime fasi dell’insorgenza dell’infezione da-19. Ad oggi la terapia antivirale viene somministrata solo in ospedale e in fasi più avanzate della malattia. Evidenze cliniche hanno dimostrato come un uso anticipato di questiporterebbe ad una riduzione della progressione dell’infezione, una velocità di recupero maggiore, un minor ricorso all’ospedalizzazione e quindi una riduzione dei ricoveri in terapia intensiva. Con l’obiettivo di approfondire la tematica insieme a clinici, decisori, economisti sanitari e società scientifiche, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘IMPATTO ...