Anm: da oggi sono in servizio 20 nuovi bus Mercedes-Benz (Di venerdì 7 maggio 2021) ANM: continua il rinnovo del parco bus a basso impatto ambientale. Pascale: “Impegno per mobilità sostenibile, 180 nuovi bus negli ultimi due anni”. Continua il rinnovamento della flotta autobus di Anm per fornire un servizio sempre migliore agli utenti e ridurre le emissioni inquinanti. Dopo i 13 mezzi alimentati a metano messi in circolazione pochi Leggi su 2anews (Di venerdì 7 maggio 2021) ANM: continua il rinnovo del parco bus a basso impatto ambientale. Pascale: “Impegno per mobilità sostenibile, 180bus negli ultimi due anni”. Continua il rinnovamento della flotta autobus di Anm per fornire unsempre migliore agli utenti e ridurre le emissioni inquinanti. Dopo i 13 mezzi alimentati a metano messi in circolazione pochi

Advertising

EvoBusItalia : @anmnapoli ha presentato oggi 20 nuovi #autobus Mercedes #Citaro Hybrid di ultima generazione che prenderanno serv… - GiorgioCarbon12 : RT @Brownfox_51: Carbone lo diceva nel 2017 chi era Davigo ANM e come Opera il Golpe Politico Giudiziario oggi anche Sanitario. https://t… - PallaCarlo : RT @Brownfox_51: Carbone lo diceva nel 2017 chi era Davigo ANM e come Opera il Golpe Politico Giudiziario oggi anche Sanitario. https://t… - xenonian1 : RT @Brownfox_51: Carbone lo diceva nel 2017 chi era Davigo ANM e come Opera il Golpe Politico Giudiziario oggi anche Sanitario. https://t… - MaMaurizi9 : RT @Brownfox_51: Carbone lo diceva nel 2017 chi era Davigo ANM e come Opera il Golpe Politico Giudiziario oggi anche Sanitario. https://t… -