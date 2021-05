Angelina Jolie torna al cinema: «Sono attratta da persone che hanno vissuto un trauma» (Di venerdì 7 maggio 2021) A due anni dal secondo capitolo di Maleficent e a uno da Alice e Peter, uscito nell’indifferenza generale, Angelina Jolie torna protagonista in Who Wish Me Dead, il nuovo film di Taylor Sheridan che la vede nel ruolo di Hannah Faber, una donna alle prese con un disturbo da stress post-traumatico per una tragedia della quale si incolpa ogni giorno, sforzandosi di trovare la motivazione giusta per andare avanti. «Abbiamo tutti momenti della vita in cui ci sentiamo a pezzi, e io ero in un periodo del genere» ha raccontato Angelina, 45 anni, in un’intervista a ET. «Ho vissuto momenti del genere molte volte nella mia vita. Quando mia madre è morta, per esempio». https://www.youtube.com/watch?v=sV6VNNjBkcE Leggi su vanityfair (Di venerdì 7 maggio 2021) A due anni dal secondo capitolo di Maleficent e a uno da Alice e Peter, uscito nell’indifferenza generale, Angelina Jolie torna protagonista in Who Wish Me Dead, il nuovo film di Taylor Sheridan che la vede nel ruolo di Hannah Faber, una donna alle prese con un disturbo da stress post-traumatico per una tragedia della quale si incolpa ogni giorno, sforzandosi di trovare la motivazione giusta per andare avanti. «Abbiamo tutti momenti della vita in cui ci sentiamo a pezzi, e io ero in un periodo del genere» ha raccontato Angelina, 45 anni, in un’intervista a ET. «Ho vissuto momenti del genere molte volte nella mia vita. Quando mia madre è morta, per esempio». https://www.youtube.com/watch?v=sV6VNNjBkcE

Advertising

LittleMsVixen_ : Angelina Jolie circa 1998 - ZeIdriski : @kyckerim @Eaunel @Natchoumm Angelina Jolie il me semble - Nena_Nina_Schi : RT @yleniaindenial: Angelina Jolie nel mondo marvel per me credente è un chiaro segno del signore che cerca di farsi perdonare per questi a… - Nena_Nina_Schi : RT @needvelez: ANGELINA JOLIE E RICHARD MADDEN SUL SET DI ETERNALS AHHHHHHHHHH MI STO SENTENDO MALE - Nena_Nina_Schi : RT @VanityFairIt: Da «The Eternals» di Chloé Zhao con Angelina Jolie a «Black Widow» con Scarlett Johannson; da «Black Panther: Wakanda For… -