Angela Melillo lascia L'Isola dei Famosi per un malore: i naufraghi prendono la decisione sulla sfida (Di venerdì 7 maggio 2021) Angela Melillo ha avuto un malore alL'Isola dei Famosi e ha dovuto lasciare Playa Primitiva per un controllo medico. Un'edizione sfortunata per Ilary Blasi, che ha dovuto fare i conti con molti naufraghi infortunati che hanno dovuto lasciare L'Isola dei Famosi anzitempo, tra cui Elisa Isoardi e Paul Gascoigne. I compagni di Angela Melillo hanno inoltre dovuto prendere una decisione in sua assenza che potrebbe pesarle in caso riuscisse a tornare per la puntata di stasera venerdì 7 maggio. Angela Melillo ha un malore alL'Isola dei Famosi La naufraga non si è sentita bene e ha ...

