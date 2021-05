Angela Melillo lascia l’Isola dei Famosi per un malore | come sta e cosa succede adesso

(Di venerdì 7 maggio 2021)peraldei. Stasera andrà in onda il nuovo appuntamento con il reality show che si è spostato al venerdì sera e scopriremo le condizioni di salute della naufraga e se potrà proseguire la sua avventura in Honduras.deiper unLa ex ballerina ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Malore perall' Isola dei Famosi . Stasera andrà in onda il nuovo appuntamento con il reality show che si è spostato al venerdì sera e scopriremo le condizioni di salute della naufraga e se potrà ...Nelle ultime ore ha lasciato Playa Reunion anche. La ballerina romana ha avuto un mancamento presumibilmente per l'eccessiva magrezza ed è stata portata in ospedale. Ha avuto grosse ...Angela Melillo lascia l’Isola dei Famosi per un malore: come sta e cosa succede ora, ecco tutte le possibilità e le anticipazioni di stasera.Non si arrestano le complicazioni in questa edizione dell'Isola dei Famosi. Dopo i malori di Awed e Andrea Cerioli e l'addio al gioco di Ubaldo Lanzo, Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Paul Gascoigne per ...