Andrea Zenga, parole importanti sul futuro con Rosalinda: “Figli e famiglia” (Di venerdì 7 maggio 2021) Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono inseparabili. Usciti dalla casa del GFVip adesso convivono in quella del ragazzo. Intervistato da Santo Pirrotta per Whoopsee l’ex gieffino ha speso delle parole importanti sul suo futuro con l’attrice siciliana. “Adesso dire che è un po’ presto, però sì. Diciamo in futuro sì, ma più in avanti. Stiamo facendo le cose seriamente. Cominciamo ad avere una certa, quindi speriamo sia la volta buona. Lei è un po’ più grande di me. Ho capito che lei era quella giusta con cui passare la vita l’ho capito fuori. Al GF noi ci siamo avvicinati una settimana prima che uscissi. Le conferme le ho avute fuori giorno per giorno e mi convincevo sempre di più. Ho capito che c’era un sentimento importante, che è l’amore. Mio papà è felice per me e ... Leggi su biccy (Di venerdì 7 maggio 2021)Cannavò sono inseparabili. Usciti dalla casa del GFVip adesso convivono in quella del ragazzo. Intervistato da Santo Pirrotta per Whoopsee l’ex gieffino ha speso dellesul suocon l’attrice siciliana. “Adesso dire che è un po’ presto, però sì. Diciamo insì, ma più in avanti. Stiamo facendo le cose seriamente. Cominciamo ad avere una certa, quindi speriamo sia la volta buona. Lei è un po’ più grande di me. Ho capito che lei era quella giusta con cui passare la vita l’ho capito fuori. Al GF noi ci siamo avvicinati una settimana prima che uscissi. Le conferme le ho avute fuori giorno per giorno e mi convincevo sempre di più. Ho capito che c’era un sentimento importante, che è l’amore. Mio papà è felice per me e ...

Advertising

redazioneiene : Cari #Zengavo, Rosalinda Cannavò così arrabbiata non l’avete mai vista! Tutta colpa di Andrea Zenga e… - redazioneiene : Rosalinda è carichissima per la puntata di stasera! Tra poco a #LeIene lo scherzo che le ha fatto Andrea Zenga con… - redazioneiene : Gelosia level…? Ecco @14Adua Rosalinda come non l’avete mai vista! Lo scherzo di @nicdedevitiis con Andrea Zenga… - BITCHYFit : Andrea Zenga, parole importanti sul futuro con Rosalinda: “Figli e famiglia” - keepingitgucci_ : RT @iscusa: andrea zenga letteralmente a man with no talents senza arte né parte non sa recitare non sa cantare non ha i tempi televisivi n… -