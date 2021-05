Andrea Damante | importante svolta professionale dopo “scelte sbagliate”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il deejay ha raggiunto un traguardo molto: l'annuncio su Instagram ha fatto il pieno di like in pochi minuti L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

wondcherful : Ho visto per caso il video del programma che deve condurre GDL e nell'ultima parte quando parla ha proprio i modi d… - chilosasilvia : Ma Elisa, la fidanzata di Andrea Damante quanto è bella?!! Sono scioccata! - egocentri_ca : ma è Andrea Damante - martinaasoll : Il letto così solo se siete Andrea Damante e GDL #uominiedonne - Martina63407538 : Il letto stile Giulia De Lellis quando si è baciata con Andrea Damante ?? #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Damante

TGCOM

Il deejay ha raggiunto un traguardo molto importante: l'annuncio su Instagram ha fatto il pieno di like in pochi ...Si erano conosciuti proprio in Toscana grazie all'ex di lei,, un loro amico in comune. La coppia ha vissuto giorni di vacanza all'insegna del relax, divertimento e passione. ...Il deejay ha raggiunto un traguardo molto importante: l'annuncio su Instagram ha fatto il pieno di like in pochi minuti ...Uomini e Donne: Eleonora Rocchini ha ceduto alle lusinghe del chirurgo e ha deciso di rifarsi il seno: FOTO PRIMA E DOPO ...