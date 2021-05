Ancora poche le aule per il Liceo Regina Margherita di Salerno (Di venerdì 7 maggio 2021) Continuano i problemi al Liceo “Regina Margherita” di Salerno, l’istituto resta Ancora con poche aule a disposizione degli studenti. Solo qualche mese fa, con la presenza del sindaco durante una riunione tenutasi presso l’edificio lasciato libero dal Tribunale sembrava risolta la questione, con l’accordo e la conseguente divisione delle aule e dell’ingresso lato piazza XXIV maggio da utilizzare in comune con la scuola media “Pirro”. Ad oggi, però, mancano Ancora aule per la didattica, mentre il portone e la scala (plesso ex Tribunale Corte di Appello) potranno essere utilizzati, ovviamente una volta adeguati a tutti i sistemi di sicurezza, come via di evacuazione per il Liceo. Sulla questione, arriva ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 7 maggio 2021) Continuano i problemi al” di, l’istituto restacona disposizione degli studenti. Solo qualche mese fa, con la presenza del sindaco durante una riunione tenutasi presso l’edificio lasciato libero dal Tribunale sembrava risolta la questione, con l’accordo e la conseguente divisione dellee dell’ingresso lato piazza XXIV maggio da utilizzare in comune con la scuola media “Pirro”. Ad oggi, però, mancanoper la didattica, mentre il portone e la scala (plesso ex Tribunale Corte di Appello) potranno essere utilizzati, ovviamente una volta adeguati a tutti i sistemi di sicurezza, come via di evacuazione per il. Sulla questione, arriva ...

