Anche il Texas repubblicano verso una legge elettorale che penalizza le minoranze (Di venerdì 7 maggio 2021) Prima la Georgia, poi la Florida e ora il Texas. Dopo la sconfitta di Trump gli stati a guida repubblicana stanno preparando leggi e norme che possano rendere più difficoltoso alle minoranze l'accesso ... Leggi su globalist (Di venerdì 7 maggio 2021) Prima la Georgia, poi la Florida e ora il. Dopo la sconfitta di Trump gli stati a guida repubblicana stanno preparando leggi e norme che possano rendere più difficoltoso allel'accesso ...

Advertising

falitalia : @Original_LF @sgretolatore Ma secondo te sono credibili Russia e Bielorussia a fornire il numero di morti e contagi… - criharley : @mimmodit In Texas è da marzo che non le portano più l' ha spiegato poco fa anche, mica siamo in Italia lì - Matteo_Cent : RT @Zippo88lrr: Mentre l'Italico governo continua a spippolarsi con le regioni colorate, il #Texas che ha aperto TUTTO da due mesi va a mer… - alteaxz : RT @Zippo88lrr: Mentre l'Italico governo continua a spippolarsi con le regioni colorate, il #Texas che ha aperto TUTTO da due mesi va a mer… - uliwow : RT @Zippo88lrr: Mentre l'Italico governo continua a spippolarsi con le regioni colorate, il #Texas che ha aperto TUTTO da due mesi va a mer… -