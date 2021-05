Anche gli influencer vogliono il loro sindacato (Di venerdì 7 maggio 2021) influencer, vogliono i sindacati ItaliaOggi, pagina 10, di Max Del Papa. Questo benedetto e stramaledetto Paese è quello dove nulla cambia pur che niente cambi e non cambia la testa della gente e soprattutto non cambia di una virgola la testa dei giovani. Da queste parti, il primo giorno di lavoro coincide col conto alla rovescia per la pensione e la primissima fatica è vissuta come una intollerabile violenza che invoca tutela. Ecco, uno dei grandi mali italiani è proprio la mentalità sindacale, dove per sindacale non si intende una sacrosanta difesa dagli abusi, ma le aspettative più sciocche o invereconde come si son venute a declinare nel tempo; o, per dirla con Ortega y Gasset, i vezzi dei «bambini viziati della democrazia». Altro che viziati! Nuove professioni, nuove arroganze: il variopinto mondo influencer, che sarebbero quelli ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 7 maggio 2021)i sindacati ItaliaOggi, pagina 10, di Max Del Papa. Questo benedetto e stramaledetto Paese è quello dove nulla cambia pur che niente cambi e non cambia la testa della gente e soprattutto non cambia di una virgola la testa dei giovani. Da queste parti, il primo giorno di lavoro coincide col conto alla rovescia per la pensione e la primissima fatica è vissuta come una intollerabile violenza che invoca tutela. Ecco, uno dei grandi mali italiani è proprio la mentalità sindacale, dove per sindacale non si intende una sacrosanta difesa dagli abusi, ma le aspettative più sciocche o invereconde come si son venute a declinare nel tempo; o, per dirla con Ortega y Gasset, i vezzi dei «bambini viziati della democrazia». Altro che viziati! Nuove professioni, nuove arroganze: il variopinto mondo, che sarebbero quelli ...

