Ancelotti: «Mou alla Roma? contento, tengo molto alla squadra. La Superlega uccide il merito sportivo» (Di venerdì 7 maggio 2021) L’attuale allenatore dell’Everton Carlo Ancelotti ha parlato del collega Jose Mourinho neo allenatore della Roma. Le sue parole Le parole di Carlo Ancelotti sul Corriere dello Sport in merito all’arrivo di Jose Mourinho alla Roma. Ecco le dichiarazioni. MOURINHO – «Non me lo aspettavo, ma nessuno se lo aspettava. Mou è un grande allenatore e ho un bellissimo rapporto con lui. Sono contento perchè va ad allenare ua squadra a cui tengo molto» STAGIONI OPACHE – «Dipende dalle aspettative della società, al Tottenham ha avuto anche tanti infortuni. Allo United non ha fatto male visto che ha vinto l’Europa League. La Premier è un campionato molto competitivo, e le finale europee lo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) L’attuale allenatore dell’Everton Carloha parlato del collega Jose Mourinho neo allenatore della. Le sue parole Le parole di Carlosul Corriere dello Sport inall’arrivo di Jose Mourinho. Ecco le dichiarazioni. MOURINHO – «Non me lo aspettavo, ma nessuno se lo aspettava. Mou è un grande allenatore e ho un bellissimo rapporto con lui. Sonoperchè va ad allenare uaa cui» STAGIONI OPACHE – «Dipende dalle aspettative della società, al Tottenham ha avuto anche tanti infortuni. Allo United non ha fatto male visto che ha vinto l’Europa League. La Premier è un campionatocompetitivo, e le finale europee lo ...

