Josep Guardiola prova a entrare nel 'club dei due club' ...in un altro club esclusivo: solo tre allenatori, infatti, hanno alzato la coppa tre volte. Record di Coppe dei Campioni da allenatore 3 Zinédine Zidane (Real Madrid 2016 2017 2018) 3 Carlo Ancelotti (...

Ancelotti esclusivo: "Mourinho, ti affido la mia Roma" Corriere dello Sport.it Ancelotti esclusivo: "Mourinho, ti affido la mia Roma" Tra i più entusiasti per il ritorno dello Special One in Italia è il tecnico dell’Everton: "Un colpo da maestro, i tifosi lo adoreranno" ...

Diretta Champions League Chelsea-Real Madrid ore 21 su SKY: la cronaca della partita La diretta di Chelsea-Real Madrid, semifinale di ritorno di Champions League che si gioca mercoledì 5 maggio allo stadio Stamford Bridge di Londra ...

