Amministrative | Lupi | ' Io candidato a Milano? II punto è convocare il tavolo del centrodestra'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative Lupi

La7

'La sfida vera è il futuro delle grandi città. La nostra proposta deve essere credibile. A Roma e a Milano manca il contesto' dice Maurizio, possibile candiato alla guida di Milano dopo il passo indietro di ...Le squadre forniranno ascolto e supporto per le pratichedi indennizzo. Sul territorio della Città Metropolitana è prevista l'istituzione di tre squadre: una per le valli Pellice, ...“Prendo atto di quello che dice Sala perché la stima è importante. Il problema è del centrodestra. Salvini che ne è il leader convochi il tavolo delle elezioni amministrative” lo ha detto il leader di ...La Città Metropolitana di Torino ha pubblicato un avviso di selezione per individuare operatori economici interessati a svolgere il ruolo di mediatore all’interno delle squadre di pronto intervento WP ...