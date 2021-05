Amministrative, Lega: Sms tra Meloni e Salvini su no veti (Di venerdì 7 maggio 2021) Niente veti né su Albertini né su Bertolaso: è quanto è emerso dallo scambio di messaggi telefonici tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Lo rendono noto fonti della Lega. Il leader del Carroccio ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 maggio 2021) Nientené su Albertini né su Bertolaso: è quanto è emerso dallo scambio di messaggi telefonici tra Matteoe Giorgia. Lo rendono noto fonti della. Il leader del Carroccio ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative Lega Centrodestra, mercoledì vertice su candidati amministrative ... serve riunione Meloni, a quanto apprendeva stamane l'AdnKronos, aveva chiesto al leader della Lega di riunire il tavolo del centrodestra "per definire i candidati" per le prossime amministrative. ...

Amministrative, Lega: Sms tra Meloni e Salvini su no veti Lo rendono noto fonti della Lega. Il leader del Carroccio ha espresso 'grande soddisfazione', in attesa del vertice del centrodestra di mercoledì sulle amministrative.

Amministrative - Lega: Settimana prossima, riunione centrodestra - RomaDailyNews RomaDailyNews Filippo Donati sarà il candidato Sindaco di Ravenna per Lega e Fratelli d’Italia È stato presentato questa mattina, in Piazzetta Unità d’Italia, il nuovo progetto “Cantiere Ravenna”, lanciato da Lega Romagna e Fratelli d’Italia a sostegno della candidatura di Filippo Donati a Sind ...

Continua la telenovela Meloni-Salvini anche sui candidati di Roma-Milano della Lega La capa di Fratelli d'Italia ha risposto a Matteo Salvini, che nella puntata di ieri sera a Porta a Porta, a proposito delle elezioni amministrative aveva detto: “La Lega costruisce e qualcun altro di ...

