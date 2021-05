Amministrative – Lega | Settimana prossima | riunione centrodestra

(Di venerdì 7 maggio 2021) – Rammarico per i no su Bertolaso e Albertini – Nei prossimi giorni – secondo quanto informano fonti della– ci sarà unadi, con i responsabili enti locali dei partiti, sul tema elezioni. L’obiettivo – aggiunge il comunicato – è trovare nomi competitivi per i candidati sindaci, a partire da Milano e Roma, dove grande è il rammarico per i No che hanno portato al ritiro prima di Bertolaso (nella foto) e poi di Albertini, due candidati eccellenti. L’obiettivo – conclude il comunicato – rimane quello di vincere in tutte le città al voto, con ununito e finalmente propositivo, a fronte di una sinistra divisa, litigiosa e inconcludente.

RomaDailyNews

Meloni chiede dunque un chiarimento a Salvini circa la scelta dei candidati in particolare per le città di Roma e Milano e invoca la convocazione di un tavolo del centrodestra. Il leader leghista però ...Nel video l'intervista a Emilia Muratori, Sindaca di Vignola Svolta sul caso delle elezioni amministrative di Vignola del 20 e 21 settembre scorsi, vinte per appena 17 voti dalla sindaca Emilia Murato ...