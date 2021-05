Amministrative, il centrodestra si ricompatta: pronto un tavolo per i candidati (Di venerdì 7 maggio 2021) Fonti della Lega hanno annunciato che nei prossimi giorni si terrà la riunione del centrodestra con i responsabili enti locali dei partiti. Mossa decisa anche per far calare la tensione tra Carroccio e Fdi Leggi su ilgiornale (Di venerdì 7 maggio 2021) Fonti della Lega hanno annunciato che nei prossimi giorni si terrà la riunione delcon i responsabili enti locali dei partiti. Mossa decisa anche per far calare la tensione tra Carroccio e Fdi

