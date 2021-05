Amministrative: Calenda, 'M5S nel Lazio e Fico a Napoli, altro che nuovo corso Letta...' (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Le spaccature nel cdx e nell'asse Pd-5S (ormai praticamente un partito unico vista la proposta di baratto Regione-Comune), dimostrano che la crisi politica è più profonda che mai, dopo 1/2 legislatura di tutti contro/con tutti. Draghi sarà solo una breve parentesi di serietà". Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Caro Calenda. "Come si può anche solo pensare di affidare la Regione Lazio ai 5S e di candidare Fico a Napoli? altro che nuovo corso. Enrico Letta persegue con determinazione lo schema Bettini. Una spruzzata di cipria riformista e peana quotidiani per Conte e i 5S. Peccato". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Le spaccature nel cdx e nell'asse Pd-5S (ormai praticamente un partito unico vista la proposta di baratto Regione-Comune), dimostrano che la crisi politica è più profonda che mai, dopo 1/2 legislatura di tutti contro/con tutti. Draghi sarà solo una breve parentesi di serietà". Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Caro. "Come si può anche solo pensare di affidare la Regioneai 5S e di candidareche. Enricopersegue con determinazione lo schema Bettini. Una spruzzata di cipria riformista e peana quotidiani per Conte e i 5S. Peccato".

