Amministrative: Calenda, ‘M5S nel Lazio e Fico a Napoli, altro che nuovo corso Letta…’ (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Le spaccature nel cdx e nell’asse Pd-5S (ormai praticamente un partito unico vista la proposta di baratto Regione-Comune), dimostrano che la crisi politica è più profonda che mai, dopo 1/2 legislatura di tutti contro/con tutti. Draghi sarà solo una breve parentesi di serietà”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Caro Calenda. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Le spaccature nel cdx e nell’asse Pd-5S (ormai praticamente un partito unico vista la proposta di baratto Regione-Comune), dimostrano che la crisi politica è più profonda che mai, dopo 1/2 legislatura di tutti contro/con tutti. Draghi sarà solo una breve parentesi di serietà”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Caro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Amministrative: Calenda, 'M5S nel Lazio e Fico a Napoli, altro che nuovo corso Letta...'... - giorgioloda : @VittorioSgarbi @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @Antonio_Tajani @Adnkronos Io appoggerei #Calenda! Sono convinto sa… - bladistic : @relativman @fattoquotidiano Non direi Perfettamente inutile nel governo Draghi. In un colpo solo ha resuscitato… - trimpa48 : RT @jontargetti: #Letta ha dichiarato che #PD è #M5S, in tutte le prossime elezioni amministrative, saranno insieme almeno nei ballottaggi.… - latwittipe : @Balaklava @SalvoOlivo Da 1:56:18 fino a 2:02 circa, o comunque fino alla fine dell’intervento di Calenda. Si parla… -