Amministrative | Albertini | ' Non ci ripenserò Ma sono pronto a creare una lista per sostenere il centrodestra a Milano'

Advertising

brumas00 : RT @ilfoglio_it: Il centrodestra ha un problema con le amministrative: a Milano si era trovato l'accordo ma Albertini si è sfilato, a Roma… - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: Il centrodestra ha un problema con le amministrative: a Milano si era trovato l'accordo ma Albertini si è sfilato, a Roma… - ilfoglio_it : Il centrodestra ha un problema con le amministrative: a Milano si era trovato l'accordo ma Albertini si è sfilato,… - MRGUMEDE52 : RT @TgLa7: #Salvini: Sono mesi che cerco di costruire e unire il centrodestra in vista delle amministrative. A Roma e Milano avevamo i cand… - masterx_iulm : Una lettera aperta pubblicata sul quotidiano @Libero_official . Così Gabriele Albertini ha comunicato la sua decisi… -

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative Albertini

Dopo aver declinato la proposta a ricadidarsi, l'ex sindaco di Milano Gabriele, intervistato dal Corriere della sera e da Repubblica, non esclude pero' di presentare una sua lista e di fare ...'Sono mesi che cerco di costruire e unire il centrodestra in vista delle. A Roma e Milano avevamo i candidati giusti: Bertolaso e, ma altri hanno detto No per settimane e ...(Agenzia Vista) Milano, 7 Maggio 2021 “Spiace che Albertini se la sia presa per la battuta. L’Albertini che conosco io da anni è come me, è sempre stato un maestro per le battute. Non penso che dobbia ...Il rifiuto di Gabriele Albertini fa tornare indietro le lancette a un mese fa. Non è un caso quindi che Salvini punti il dito contro i troppi «signor No». FdI e Forza Italia in realtà coltivano la spe ...