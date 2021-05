Amici | Martina Miliddi e il lutto che le ha stravolto totalmente la vita

(Di venerdì 7 maggio 2021)è stata una delle ballerini più apprezzate e seguite dal pubblico di ‘’. Durante il programma ha raccontato una terribile storia(Instagram)E cosi prosegue l’edizione di quest’anno di ‘’ di Maria De Filippi, che viaggia spedita verso la finale che incoronerà il vincitore. Dopo il successo di Gaia Gozzi dello scorso anno, c’è trepidante attesa per scoprire che ne raccoglierà l’eredità. In molti puntano il dito su 2-3 concorrenti particolarmente amati ed apprezzati dal pubblico, e questo aumenta ovviamente l’hype per scoprire se anche i giudici del programma saranno d’accordo. Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash dovranno giudicare chi sarà effettivamente meritevole di arrivare fino alla fine, compito parzialmente ingrato. Le polemiche ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Amici Martina

La ballerina è uscita già da qualche settimana da20 e dopo la rottura Aka7even ha riversato i suoi sentimenti per lei nella canzone 'Mi manchi'. Maha spiegato chiaramente che non ...Il fratello di Serena commenta l'avvicinamento tra Aka7even e la ballerina Dopo l' eliminazione dida, Aka7even si è avvicinato molto alla ballerina Serena . Tra i due è nata una forte ...Martina Miliddi in una diretta Instagram con Esa Abrate, ha fatto una precisazione sul rapporto con Aka7even: 'La nostra relazione è finita' ...Aka7even continua a restare al centro del gossip per la sua vita sentimentale. Dopo la rottura con Martina Miliddi, pare che il giovane cantante di Amici si sia avvicinato a Serena Marchese. Tra i due ...