Amici 2021, anticipazioni semifinale: chi sono i finalisti del talent (Di venerdì 7 maggio 2021) Amici di Maria De Filippi si avvicina sempre più alla sua conclusione e, com’è ovvio, crescono le tensioni tra i ragazzi che sognano la finale (ma anche la vittoria). Come anticipato dal Vicolo delle News, la semifinale che andrà in onda sabato 8 maggio è già stata registrata, motivo per cui sono trapelati i nomi di tre dei finalisti ammessi all’ultimissima puntata del Serale. Stando alle anticipazioni, nella nona puntata di Amici 21 cambia innanzitutto la modalità di inizio della gara, non più con il consueto sorteggio della squadra ma con le performance dei ragazzi. Il vincitore sceglie poi, di volta in volta, chi sfidare per conquistare il posto in finale. E alla fine delle sfide sono due cantanti e una ballerina ad approdare all’ultima puntata: Sangiovanni, Giulia ... Leggi su dilei (Di venerdì 7 maggio 2021)di Maria De Filippi si avvicina sempre più alla sua conclusione e, com’è ovvio, crescono le tensioni tra i ragazzi che sognano la finale (ma anche la vittoria). Come anticipato dal Vicolo delle News, lache andrà in onda sabato 8 maggio è già stata registrata, motivo per cuitrapelati i nomi di tre deiammessi all’ultimissima puntata del Serale. Stando alle, nella nona puntata di21 cambia innanzitutto la modalità di inizio della gara, non più con il consueto sorteggio della squadra ma con le performance dei ragazzi. Il vincitore sceglie poi, di volta in volta, chi sfidare per conquistare il posto in finale. E alla fine delle sfidedue cantanti e una ballerina ad approdare all’ultima puntata: Sangiovanni, Giulia ...

