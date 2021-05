Amici 20 | semifinale sabato 8 maggio | le anticipazioni sui nomi dei finalisti

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 7 maggio 2021) La ventesima edizione del talent showdi Maria De Filippi entra nella fase decisiva con la, che andrà in ondain prima serata su Canale 5. Dei sette ragazzi rimasti ancora in gara, solo per quattro si apriranno le porte della finalissima del 15, quando sarà il pubblico, con il televoto, a decidere il nome del vincitore. Quattro cantanti e tre ballerini si giocano la finale Dopo le prime sette puntate del serale di20, sono rimasti in gara solo sette, dei diciassette ragazzi che avevano iniziato lo scorso 18 marzo questa avventura. La squadra che, alla vigilia di questa, ha più elementi è quella capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che possono ancora contare sui cantanti Sangiovanni e Deddy e sulla ...