Amici 20, prima del Serale già si sa il nome: “Niente finale: chi è l’eliminato” (Di venerdì 7 maggio 2021) Amici 20, è quasi fatta: la finale è sempre più vicina. Come sempre, l’appuntamento col Serale del talent show condotto da Maria De Filippi è in programma per sabato sera ma, essendo un programma registrato, le anticipazioni non mancano. La puntata è stata infatti registrata giovedì e anche se il nome dell’eliminato viene comunicato in casetta direttamente dalla conduttrice e non in studio, anche questa settimana abbiamo uno spoiler. Durante la semifinale di Amici 20 ci saranno ovviamente sorprese tra prove ed eliminazioni e anche un ospite speciale: Ermal Meta. A gareggiare, ancora una volta, tre squadre. La prima capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, la seconda guidata da Lorella Cuccarini e Arisa e infine la terza da Anna Pettinelli e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 maggio 2021)20, è quasi fatta: laè sempre più vicina. Come sempre, l’appuntamento coldel talent show condotto da Maria De Filippi è in programma per sabato sera ma, essendo un programma registrato, le anticipazioni non mancano. La puntata è stata infatti registrata giovedì e anche se ildelviene comunicato in casetta direttamente dalla conduttrice e non in studio, anche questa settimana abbiamo uno spoiler. Durante la semidi20 ci saranno ovviamente sorprese tra prove ed eliminazioni e anche un ospite speciale: Ermal Meta. A gareggiare, ancora una volta, tre squadre. Lacapitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, la seconda guidata da Lorella Cuccarini e Arisa e infine la terza da Anna Pettinelli e ...

