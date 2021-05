Amici 20 | le anticipazioni della penultima puntata | ecco i primi tre finalisti

(Di venerdì 7 maggio 2021) LEDI20 Sabato 8 maggio alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda l’ottava nonchédi questa ventesima edizione dicosa accadrà. LEGGI ANCHE20, LA SEMIFINALE SI AVVICINA: I PROTAGONISTI E LE NUOVE OPPORTUNITÀ SPOILERGiovedì 6 maggio è stata registrata la semifinale di20. Diversamente dalle scorse puntate del serale le sfide avranno l’obbiettivo non di eliminare i concorrenti, bensì di scegliere i quattroche andranno verso il podio. La prima sfida ècategoria canto. L’unico cantante di Anna Pettinelli, Aka7even, sfida Tancredi e lo batte per ben due volte. Aka7even però, perde contro ...

Amici, il trucchetto di Maria De Filippi Proprio per evitare di togliere tutta la suspance, come accaduto in passato, nel corso dell'ultima edizione di Amici Maria De Filippi ha scelto ...Sabato 8 maggio alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda l'ottava nonché penultima puntata di questa ventesima edizione di Amici ...Amici 2021 finalisti ed eliminati chi sono? Anticipazioni registrazione semifinale 8 maggio: tra i finalisti Giulia Stabile e Sangiovanni dopo la crisi?