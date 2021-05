Amici 20, anticipazioni semifinale: dai super ospiti ai nomi dei quattro finalisti (Di venerdì 7 maggio 2021) Nel pomeriggio di ieri, 6 maggio 202, è stata registrata la semifinale della ventesima edizione di Amici, il popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Alla fine della registrazione dell’ottava puntata del Serale di Amici 20 sono venuti fuori tre dei quattro nomi dei finalisti di questa edizione. nomi che, visto il loro percorso nella scuola, erano già dati quasi per scontati dai numerosi fan dello storico programma della De Filippi. Ospite d’eccezione in studio il cantante ed ex giudice del talent, Ermal Meta. Ecco tutte le anticipazioni sulla semifinale di Amici 20 che andrà in onda sabato 8 Maggio 2021: dagli ospiti ai nomi dei primi tre ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 7 maggio 2021) Nel pomeriggio di ieri, 6 maggio 202, è stata registrata ladella ventesima edizione di, il popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Alla fine della registrazione dell’ottava puntata del Serale di20 sono venuti fuori tre deideidi questa edizione.che, visto il loro percorso nella scuola, erano già dati quasi per scontati dai numerosi fan dello storico programma della De Filippi. Ospite d’eccezione in studio il cantante ed ex giudice del talent, Ermal Meta. Ecco tutte lesulladi20 che andrà in onda sabato 8 Maggio 2021: dagliaidei primi tre ...

