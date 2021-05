Altro indicente mortale sul lavoro | morto schiacciato un operaio di 46 anni

(Di venerdì 7 maggio 2021) Incidentein un cantiere nella Bassa bergamasca: undi 46da una lastra di cemento armato (Getty Images)Non si arresta la scia di sangue nei luoghi di: in un cantiere di Pagazzano, nella Bassa bergamasca, undi 46da una lastra di cemento armato, denominata in termini tecnici “bocca di lupo”, che, staccandosi dalla gru che la stava sollevando, le è precipitata addosso. Inutile l’intervento di un’ambulanza e di un’auto medica: i sanitari, infatti, non hanno potuto farche constatarne il decesso. Intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. LEGGI ANCHE –> Usa, fu giustiziato ...

