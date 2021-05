Allerta in 10 regioni italiane della Protezione Civile: razzo spaziale cinese in caduta sulla terra (Di sabato 8 maggio 2021) Il rientro sulla terra è previsto il 9 maggio alle 2:24, con un margine di errore di 6 ore dell’impatto del razzo spaziale cinese. Gli esperti: “State al chiuso, lontani da porte e finestre” La caduta di frammenti del razzo spaziale cinese ‘Lunga marcia 5B’ potrebbe interessare dieci regioni italiane. Lo ha confermato la Protezione Civile. Si tratta di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Leggi su periodicodaily (Di sabato 8 maggio 2021) Il rientroè previsto il 9 maggio alle 2:24, con un margine di errore di 6 ore dell’impatto del. Gli esperti: “State al chiuso, lontani da porte e finestre” Ladi frammenti del‘Lunga marcia 5B’ potrebbe interessare dieci. Lo ha confermato la. Si tratta di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise,

