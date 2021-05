Alfredo Liguori si ritira dalla corsa verso Palazzo di Città | “La mia salute e la mia famiglia sono le priorità”

(Di venerdì 7 maggio 2021) di Erika Noschese Parla di una campagna elettorale particolarmente lunga e di motivi diche lo costringono ad un’operazione e ad una lunga convalescenzache annuncia la decisione dire la sua candidatura alla carica di sindaco per ladi Battipaglia. Voci che, a onor del vero, si rincorrevano ormai da diverse settimane con un susseguirsi di addii e di dimissioni da parte delle liste che erano scese in campo con, in vista dell’attesa tornata elettorale. Ieri l’annuncio ufficiale: poche parole e due motivazioni che l’avrebbero spinto a fare un passo indietro. “A malincuore devo annunciare il ritiro della mia candidatura a sindaco delladi Battipaglia, fondamentalmente per due motivi diversi eppure complementari tra loro – ...

Comunali 2021, Ginaluca Barile, ex portavoce del candidato a sindaco Alfredo Liguori, sceglie Ugo Tozzi per le prossime elezioni. Nasce Battipaglia Capitale ...
Alfredo Liguori decide di uscire di scena per la candidatura a sindaco di Battipaglia per problemi di salute. L'annuncio ...