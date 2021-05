Alex Schwazer, il Tas respinge il ricorso contro la squalifica. Resta la Corte Federale Svizzera, Olimpiadi lontane (Di venerdì 7 maggio 2021) Alex Schwazer si è visto respingere il ricorso presentato al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Il marciatore italiano si era rivolto al massimo organo di giustizia sportiva per il caso che aveva portato alla sua squalifica per doping. Il nuovo arbitrato lo vedeva opposto alla Federazione Mondiale di atletica leggera (World Athletics, ex IAAF) e all’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA). A comunicarlo è l’Ansa, che ha appreso la notizia da fonti della giustizia internazionale. Va ricordato che Alex Schwazer era stato scagionando dal GIP di Bolzano circa tre mesi fa. Il giudice aveva sottolineato delle presunte scorrettezze effettuate da World Athletics e Wada ai danni dell’altoatesino, il quale successivamente aveva avanzato richiesta di “misure provvisorie” al ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021)si è vistore ilpresentato al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Il marciatore italiano si era rivolto al massimo organo di giustizia sportiva per il caso che aveva portato alla suaper doping. Il nuovo arbitrato lo vedeva opposto alla Federazione Mondiale di atletica leggera (World Athletics, ex IAAF) e all’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA). A comunicarlo è l’Ansa, che ha appreso la notizia da fonti della giustizia internazionale. Va ricordato cheera stato scagionando dal GIP di Bolzano circa tre mesi fa. Il giudice aveva sottolineato delle presunte scorrettezze effettuate da World Athletics e Wada ai danni dell’altoatesino, il quale successivamente aveva avanzato richiesta di “misure provvisorie” al ...

