Alessandra Amoroso, uscirà presto al cinema: la prima volta della cantante (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo aver interpretato se stessa nella pellicola Io che amo solo te, per Alessandra Amoroso è arrivato il momento del grande debutto davanti alle telecamere: ecco Morrison. La cantante Alessandra… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo aver interpretato se stessa nella pellicola Io che amo solo te, perè arrivato il momento del grande debutto davanti alle telecamere: ecco Morrison. La… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

AmorosoOF : A sostegno dei lavoratori di musica e spettacolo. - RADIOEFFEITALIA : Gianni Morandi & Alessandra Amoroso - Credo Nell'amore (Short Version) - Data_ltalia : #54 Il cielo contromano - Deddy (-13) #64 hype - sangiovanni (-13) #65 Inuyasha - Mahmood (-30) #69 Karaoke - Aless… - Data_ltalia : #22 ZITTI E BUONI - Måneskin (-7) #25 Dieci - Annalisa (-5) #26 PARADISO VS INFERNO - Roshelle (NEW) #30 MARE CHE N… - massimoankor : Ho scoperto il brano Difendimi Per Sempre di Alessandra Amoroso grazie a @Shazam. -