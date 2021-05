Albiol in finale di Europa League da protagonista. L’ex Napoli decisivo con le sue prestazioni e con i goal segnati (Di venerdì 7 maggio 2021) Raul Albiol ha lasciato Napoli per tornare in Spagna. Lo spagnolo è stato considerato da molti sul viale del tramonto, ma L’ex difensore del Napoli sta giocando ad alti livelli al Villarreal. C’è tanto di Raul Albiol in quanto fatto dal Villarreal in questa edizione dell’Europa League. L’ex difensore del Napoli infatti, non solo ha totalizzato dieci presenze nel corso del torneo ma è risultato decisivo con le sue prestazioni ed anche con i goal segnati. Secondo quanto riporta goal.com, Albiol ha realizzato due marcature, la più importante delle quali, nella semifinale di andata giocata in Spagna contro l’Arsenal, di ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 7 maggio 2021) Raulha lasciatoper tornare in Spagna. Lo spagnolo è stato considerato da molti sul viale del tramonto, madifensore delsta giocando ad alti livelli al Villarreal. C’è tanto di Raulin quanto fatto dal Villarreal in questa edizione dell’difensore delinfatti, non solo ha totalizzato dieci presenze nel corso del torneo ma è risultatocon le sueed anche con i. Secondo quanto riporta.com,ha realizzato due marcature, la più importante delle quali, nella semidi andata giocata in Spagna contro l’Arsenal, di ...

