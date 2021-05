Albiol e Cavani in Finale di EL: hanno trascinato in vetta le loro squadre (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVillareal e Manchester United hanno strappato il pass per la Finale di Europa League. Due ex calciatori azzurri sono stati i veri protagonisti di questa ascesa. Da una parte “Mangiafuoco” Raul Albiol e dall’altra “El Matador” Edinson Cavani. Nelle semifinali il Villareal è riuscito a superare l’Arsenal nel doppio confronto proprio grazie ad una rete del difensore spagnolo. Il Manchester invece ha letteralmente asfaltato la Roma con il 6-2 dell’andata. In quel match Cavani mise a segno una doppietta, fece due assist e si procurò anche il calcio di rigore. Ieri sera invece la Roma ha vinto per 3-2 la gara di ritorno, ancora una volta c’è stata la doppietta di Edinson. C’è molto Napoli quindi in Finale di Europa League. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVillareal e Manchester Unitedstrappato il pass per ladi Europa League. Due ex calciatori azzurri sono stati i veri protagonisti di questa ascesa. Da una parte “Mangiafuoco” Raule dall’altra “El Matador” Edinson. Nelle semifinali il Villareal è riuscito a superare l’Arsenal nel doppio confronto proprio grazie ad una rete del difensore spagnolo. Il Manchester invece ha letteralmente asfaltato la Roma con il 6-2 dell’andata. In quel matchmise a segno una doppietta, fece due assist e si procurò anche il calcio di rigore. Ieri sera invece la Roma ha vinto per 3-2 la gara di ritorno, ancora una volta c’è stata la doppietta di Edinson. C’è molto Napoli quindi indi Europa League. L'articolo proviene da ...

