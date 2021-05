Alba Parietti, la confessione hot a Tv8: «Ero dipendente dal sesso. Padre Georg il mio sogno erotico» (Di venerdì 7 maggio 2021) Alba Parietti senza freni ai microfoni di Marco Maisano, nel corso di Permesso Maisano su Tv8: «Il sesso era la mia dipendenza ma quasi tutti gli uomini hanno fatto cilecca la prima volta. Padre Georg Gänswein il mio sogno erotico». La conduttrice e opinionista si è lasciata andare in un racconto di sé molto piccante: «Sono stata forse ossessionata per anni dal sesso, ma da questo punto di vista la menopausa mi ha liberata. Quasi tutti gli uomini che ho conosciuto hanno fatto cilecca la prima volta. Tranne un paio, giuro, tutti. Soprattutto sono proprio i narcisisti che hanno fatto spesso cilecca. Hanno una tale aspettativa su se stessi che si caricano di una grossa aspettativa». «Diciamo che poi si sono molto rifatti nel tempo – ha aggiunto – ma la ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 7 maggio 2021)senza freni ai microfoni di Marco Maisano, nel corso di Permesso Maisano su Tv8: «Ilera la mia dipendenza ma quasi tutti gli uomini hanno fatto cilecca la prima volta.Gänswein il mio». La conduttrice e opinionista si è lasciata andare in un racconto di sé molto piccante: «Sono stata forse ossessionata per anni dal, ma da questo punto di vista la menopausa mi ha liberata. Quasi tutti gli uomini che ho conosciuto hanno fatto cilecca la prima volta. Tranne un paio, giuro, tutti. Soprattutto sono proprio i narcisisti che hanno fatto spesso cilecca. Hanno una tale aspettativa su se stessi che si caricano di una grossa aspettativa». «Diciamo che poi si sono molto rifatti nel tempo – ha aggiunto – ma la ...

Raiofficialnews : ?? Venerdì #7maggio appuntamento in prima serata con #TopDieci, il gioco-varietà di @RaiUno con Carlo Conti. In ga… - zazoomblog : Alba Parietti confessione bollente: “Ero dipendente”. Il suo sogno erotico - #Parietti #confessione #bollente: - yari_lisa : @Silvia91409805 Travaglio, la Fusani, Pedullà e Alba parietti! - LunaRossa2019 : RT @Teresat73540673: - TvCircle1 : RT @Raiofficialnews: ?? Venerdì #7maggio appuntamento in prima serata con #TopDieci, il gioco-varietà di @RaiUno con Carlo Conti. In gara:… -