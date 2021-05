Al Pigneto il murale di Jorit dedicato a Luana D’Orazio | la giovane mamma morta sul lavoro

(Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiRoma –, l’operaiasulall’età di 22 anni lo scorso 3 maggio nell’azienda di Montemurlo(Prato), è la protagonista delrealizzato dail famoso street artist napoletano, all’esterno del Csoa ExSnia Viscosa, al. Ladonna è stata così ricordata con un’opera realizzata dall’artista napoletano. “, operaia tessile, uccisa a 22 anni dal capitalismo. – scrivono gli attivisti del centro sociale – L’ennesima vittima della perversa logica industriale basata sul profitto. Non la dimenticheremo. Anche grazie ache la consegna alla galleria della ‘Human Tribè, opposta alla singolarità e alla fragilità dell’uno. Lo fa ...

Luana D'Orazio, l'operaia morta sul lavoro all'età di 22 anni nell'azienda di Montemurlo, è la protagonista del murale realizzato da Jorit ... ROMA: Nella ex fabbrica tessile del Pigneto, l'artista napoletano il cui pseudonimo è Jorit ha realizzato il ritratto della mamma operaia morta a 22 anni ...