Adriano Galliani, la fuga e la vita sotto scorta. Dalla cena pagata da Sergio Ramos alle passioni nascoste (Di venerdì 7 maggio 2021) Adriano Galliani è un bravissimo dirigente. Ha legato la sua carriera al Milan, in 31 anni da dirigente dei rossoneri ha contribuito alle vittorie: 29 titoli. Ha portato al Milan tantissimi campioni: van Basten, Weah, Desailly solo per citare nomi storici, mentre nel recente passato Inzaghi, Nesta, Kakà, Seedorf, Pirlo, Thiago Silva e Ibrahimovic. Diversi anche gli acquisti sbagliati come Roque Junior, Javi Moreno, Bogarde, critiche anche per i troppi parametri zero degli ultimi anni. Famose sono le sue esultanze. Dopo la fine dell'esperienza al Milan Galliani è tornato alle origini, al Monza, dove era iniziata la sua carriera sportiva nel 1984. Ha svolto anche le cariche presidente della Lega Nazionale Professionisti e di vicepresidente della Lega Serie A. Ha ritentato la fortuna in politica, come ...

